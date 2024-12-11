Bursa'da Tabancalı Kavga: Baba Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da Tabancalı Kavga: Baba Tutuklandı

Bursa'da silahlı kavgada yaralananların ardından gencin babası, 'suç iştirakinden' tutuklandı.

11.12.2024 23:00
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Bursa'da tabancayla dehşet saçmıştı 3 kişinin yaralandığı kavga anı kamerada

3 kişiyi yaralayan gencin babası 'oğlunun eylemine iştirak ettiği' suçundan ilk duruşmada tutuklandı

128 gün sonra sahte kimlikle yakalandı

BURSA - Bursa'da bir eğlence mekanında çıkan tartışmada silaha sarılan genç 2 garson ve 1 güvenlik görevlisini yaralayan 26 yaşındaki gencin babası, 'oğlunun eylemine iştirak ettiği' suçundan ilk duruşmada tutuklanırken, kavga anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 23 Eylül 2023'te saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bulunan ParkOra Eğlence Merkez'inde meydana geldi. Eğlen mekanına müşteri olarak giden 26 yaşındaki Mertcan Akça, garsonlardan Tolga Ergün ve Yiğit Selçuk yaşadığı sözlü tartışma sonrası, Akşa yanında getirdiği tabanca ile ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 2 garson yaralanırken, olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Efendi Doğan'da yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, saldırgan genç olay yerinden aracıyla kaçtı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılırken, kimliği tespit edilen Akça'nın il dışına kaçtığı tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bursa'ya günler sonra dönen Mertcan Akça, 28 Ocak'ta bindiği takside üzerinde sahte kimlikle yakaladı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babasıyla birlikte kaçmış

Soruşturma çerçevesinde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Akça'nın tartıştığı güvenlik görevlisine önce tokat attığı ardından kalabalığa rağmen çalışanlara ateş ettiğini tespit etti. Yaralama olayına karışan şüphelinin otomobile babası Köksal Akça olduğu öğrenildi. Görüntülerde; Mertcan Akça'nın, sipariş nedeniyle tartıştığı garsonlar ile kavga ettiği, arbedeyi Akça'nın babası Köksal Akça'nın ayırmaya çalıştığı görüldü. Mertcan Akça'nın tabancayla ateş edip, garsonları ve güvenlik görevlisini yaraladıktan sonra, babasıyla birlikte otomobile binip kaçtığı, mekanın diğer garsonlarının peşlerinden sandalye fırlattıkları da görüntülere yansıdı.

İlk duruşmaya çıktılar

Şüpheliler hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan baba-oğul, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşmaya çıktı. Sanıklar ilk duruşmada ifade vermezken, Köksal Akça, davanın ilk duruşmasında, 'oğlunun eylemine iştirak ettiği' suçlamasıyla mahkeme salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Tabancalı Kavga: Baba Tutuklandı - Son Dakika

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