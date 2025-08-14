Bursa\'da Trafik Kavgası: Sürücü Darp Edildi

Bursa'da trafikte tartışan bir grup, araç içindeki sürücüyü tekme tokat darp etti. Caddenin adeta ringe döndüğü kavga, saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle bir otomobil sürücüsü ile tartışan iki kişi, aracı durdurup kavgaya tutuştu. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmak için büyük çaba gösterdi.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin birbirine defalarca yumruk attığı, çevredekilerin ise güçlükle müdahale ettiği anlar yer aldı. - BURSA