Osman Bektaş\'tan Karadeniz’de 3 il için kritik deprem uyarısı: En büyük senaryo 6,6

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Ordu, Trabzon ve Rize'nin yalnızca yakın faylardan değil, yüzlerce kilometre uzaklıktaki büyük fay sistemlerinden kaynaklanan deprem dalgalarından da etkilenebileceğini belirterek bölgedeki zemin yapısına dikkat çekti.

Karadeniz kıyı şeridindeki alüvyon ve dolgu zeminlerin deprem etkisini büyütebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Osman Bektaş, heyelan ve sıvılaşma riskine karşı uyarıda bulunarak AFAD'ın bölgeye ilişkin deprem öngörülerini hatırlattı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bektaş, Karadeniz kıyı şeridindeki bazı bölgelerde bulunan yumuşak zeminlerin deprem dalgalarını büyütebildiğini ifade ederek AFAD verilerine dikkat çekti.

KARADENİZ KIYILARI DEPREMDEN NASIL ETKİLENİYOR?

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ordu-Trabzon-Rize hattının yakın ve uzak deprem kaynaklarından etkilenebildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“ORDU-TRABZON-RİZE

Yakın ve uzak deprem kaynaklarından nasıl etkileniyor?

“Yakın kaynaklar (0-10 km): Karadeniz Sahil Fay Sistemi'nin ürettiği küçük ve orta büyüklükteki depremler. Orta ve uzak kaynaklar (50-300 km): Kuzey Anadolu Fayı, Kuzeydoğu Anadolu Fayı ve"

ZEMİN ÖZELLİKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki zemin yapısının deprem dalgalarının etkisini artırabileceğini belirterek değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Doğu Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen depremler. Zemin etkisi: Bu deprem kaynaklarından gelen özellikle düşük frekanslı (uzun periyotlu) sismik dalgalar, sahil kesimindeki alüvyon ve dolgu zeminlerde büyüyerek daha yüksek şiddette hissedilebilir."

HEYELAN VE SIVILAŞMA RİSKİ UYARISI

Bektaş, deprem sonrasında ortaya çıkabilecek ikincil afet risklerine de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sonuç: Yamaçlarda heyelanların tetiklenmesi, Dolgu alanlarında oturma ve yanal kaymaların gelişmesi, Gevşek ve suya doygun zeminlerde sıvılaşma riskinin artması. Özet: ORDU-TRABZON-RİZE için deprem tehlikesi yalnızca yakın faylardan değil,"

AFAD VERİLERİNE İŞARET ETTİ

Prof. Dr. Osman Bektaş, paylaşımının devamında AFAD'ın bölgeye yönelik deprem öngörülerine dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

"Uzaktaki büyük fay sistemlerinden gelen uzun periyotlu dalgaların sahil dolguları ve zayıf zeminlerde büyümesiyle de şekillenmektedir. Bu nedenle AFAD sahilde, sağlam zemin içi ve yarı sert sahada şiddetini 0,2-0,3 g veya en büyük depremi 6,6 olarak öngörmüştür."

Bektaş'ın değerlendirmeleri, Karadeniz kıyı şeridinde deprem riskinin yalnızca fay hatlarının konumuyla sınırlı olmadığını, zemin yapısı ve olası ikincil afetlerin de dikkate alınması gerektiğini ortaya koydu.

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yapmış jeoloji mühendisi ve akademisyendir. 1949 yılında Trabzon'da doğan Bektaş, özellikle deprem bilimi, zemin özellikleri, heyelanlar ve Karadeniz Bölgesi'nin jeolojik yapısı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Türkiye'nin deprem riski taşıyan bölgelerinde yürüttüğü araştırmalar ve kamuoyuna yönelik uyarılarıyla sık sık gündeme geliyor.

İşte öne çıkan açıklamalarından bazıları;

• İstanbul'da 23 Nisan 2025'te meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Orta Marmara Fayı'nın büyük miktarda enerji biriktirmediğini savunarak "7'den büyük bir deprem beklemiyorum" açıklamasıyla geniş yankı uyandırdı.

• Karadeniz'de meydana gelen depremlerin yalnızca sarsıntı oluşturmadığını, aynı zamanda heyelanları ve gravite faylarını tetikleyebileceğini belirterek Doğu Karadeniz'deki yerleşim alanları için dikkat çekici uyarılarda bulundu.

• Yıllardır Karadeniz kıyılarındaki dolgu alanlar ve alüvyon zeminlerin deprem etkisini büyütebileceğini savunan Bektaş, özellikle sahil şeridindeki yapılaşmanın zemin özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

• 2013 yılında Karadeniz'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, bölgede aktif fayların bulunduğunu belirterek "Karadeniz'de fay yok" yönündeki görüşlere karşı çıkmıştı.