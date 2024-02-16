Bursa'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
BURSA - Orhangazi Yalova-Bursa karayolu üzerinde ana yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Savrulan otomobil önce trafik levhalarına ardından seyir halindeki bir kamyona arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Yalova-Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ana yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüner Koyuncu isimli kadına, Yalova istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Özcan idaresindeki 16 AHP 882 plakalı otomobil çarptı. Yaşlı kadına çarpan otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki trafik levhalarına ardından alt geçit kaldırımına çarptıktan sonra seyir halinde olan Erdem Aytunç idaresindeki 16 AZT 286 plakalı kamyona arkadan çarparak durabildi. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde bulunan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan sürücü Mehmet Özcan'ın eşi Nuray Özcan ve kızı Selin Özcan araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrasında olayı anlatan kamyon sürücüsü Erdem Aytunç, otomobilin yayaya çarpıktan sonra savrulup önce kaldırıma sonra kamyona arkadan çarptığını ifade etti. Kazada otomobilin çarptığı yaya Hüner Koyuncu'nun durumunun ağır olduğu belirlendi.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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