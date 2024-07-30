Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir araç bariyerlere çarptıktan sonra başka bir araçla çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden sürücü olay yerinde, yaralananlar ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.07.2024 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.50 sıralarında İzmir- İstanbul Otoyolu Yolağzı Mahallesi mevkiinde Haluk Acer'in (54) kullandığı 06 MOA 98 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyreden Mustafa T. (36) idaresindeki 16 BDB 535 plakalı araç, bariyerlere çarparak savrulan otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Haluk Acer yola savruldu. Aynı istikamette seyreden Emre G.'nin (27) kullandığı 16 AGS 013 plakalı araç, yola savrulan Haluk Acer'in üzerinden geçti. Haluk Acer olay yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan 16 BDB 535 plakalı aracın sürücüsü Mustafa T. ve araçta bulunan Müzeyyen Ö.T. (32), Mustafa E.T. (12), Mert Efe T. (1), Bülent Ç. (61) olay yerine gelen ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrasında araç sürücüleri Mustafa T. ile Emre G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey, İstanbul, trafik, İzmir, Bursa, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
19:38 3 ilde orman yangını alarmı Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi 3 ilde orman yangını alarmı! Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi
16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
15:23 Malatya’da polis kiracılarına ateş açtı Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
19:49 Canlı anlatım Fenerbahçe-Lugano maçında tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Fenerbahçe-Lugano maçında tempo bir an olsun düşmüyor
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
17:32 İzmir’de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı İzmir'de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
16:26 Taraftarları sokaklara döktü Romanya, Mehmet Topal’ı konuşuyor Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor
15:49 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
15:47 Isparta’da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı Isparta'da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:30 Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe’yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu
15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 20:28:47. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement