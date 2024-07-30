Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.50 sıralarında İzmir- İstanbul Otoyolu Yolağzı Mahallesi mevkiinde Haluk Acer'in (54) kullandığı 06 MOA 98 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyreden Mustafa T. (36) idaresindeki 16 BDB 535 plakalı araç, bariyerlere çarparak savrulan otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Haluk Acer yola savruldu. Aynı istikamette seyreden Emre G.'nin (27) kullandığı 16 AGS 013 plakalı araç, yola savrulan Haluk Acer'in üzerinden geçti. Haluk Acer olay yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan 16 BDB 535 plakalı aracın sürücüsü Mustafa T. ve araçta bulunan Müzeyyen Ö.T. (32), Mustafa E.T. (12), Mert Efe T. (1), Bülent Ç. (61) olay yerine gelen ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrasında araç sürücüleri Mustafa T. ile Emre G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA