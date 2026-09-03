Bursa'da trafik tartışması kavgaya dönüştü, cadde adeta ringe döndü
Bursa Osmangazi'de trafik tartışması nedeniyle iki grup birbirine girdi, kavga sırasında cadde adeta ringe döndü. O anlar amatör kamerayla kaydedilirken polis soruşturma başlattı.
Bursa'da cadde üzerinde trafik tartışması sebebiyle birbirine giren iki grup, caddeyi adeta ringe çevirdi. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında trafik tartışmasından dolayı sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya döndü. Trafiğin durduğu, ve grupların caddeyi adeta ring gibi kullandığı anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Polis ekipleri kavgayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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