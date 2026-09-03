Bursa\'da trafik tartışması kavgaya dönüştü, cadde adeta ringe döndü

Bursa'da cadde üzerinde trafik tartışması sebebiyle birbirine giren iki grup, caddeyi adeta ringe çevirdi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında trafik tartışmasından dolayı sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya döndü. Trafiğin durduğu, ve grupların caddeyi adeta ring gibi kullandığı anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Polis ekipleri kavgayla ilgili soruşturma başlattı.