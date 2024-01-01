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Bursa'nın İznik ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu - Son Dakika
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Bursa'nın İznik ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde 41 yaşındaki Mesut Aşcıoğlu, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Arkadaşları tarafından uzun süre haber alınamayan Aşcıoğlu'nun durumu 112 Acil Servis'e bildirildi. Polis ve sağlık ekipleri, evde yaptıkları incelemede Aşcıoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa\'nın İznik ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu
01.01.2024 - 19:24,
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Bursa'nın İznik ilçesinde 41 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, İznik ilçesi Yeşil Cami Mahallesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Mesut Aşcıoğlu'nun (41) arkadaşları, uzun süre kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri Aşçıoğlu'nun yalnız yaşadığı eve sevk edildi. Garsonluk yaparak geçimini sağlayan Aşçıoğlu'nun evine gelen ekipler, cansız bedeni ile karşılaştı. Evde yapılan incelemelerin ardından Aşçıoğlu'nun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'nın İznik ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu - Son Dakika


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