Bursa'da market alışverişinden çıkan yaşlı adam, yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu elindeki poşetlerle birlikte yola savrularak yaralandı.
Osmangazi ilçesinde İnönü Caddesi üzerindeki bir marketten çıkan İmdat B.'ye yolun karşısına geçerken seyir halindeki bir otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle elindeki poşetlerle birlikte yola savrulan adamın yardımına koşan vatandaşlar, 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İmdat B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralının tedavisi devam ederken, polis ekiplerinin tahkikat başlattığı feci kaza kameraya anbean yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Yaşlı Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?