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Bursa'daki kuyumcu fonu sanıkları adliyeye sevk edildi: 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'daki kuyumcu fonu sanıkları adliyeye sevk edildi: 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Bursa'da kuyumcu fonu adı altında toplam 82 kişiden 500 milyon lira değerinde altın toplayan ve ortadan kaybolan kuyumcu ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen 6 kişi adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si ev hapsine çarptırıldı. Bir şüpheliye ise yurtdışı yasağı getirildi. İstanbul'da yakalanan kuyumcu A.Ö. ile babası S.Ö. ve iş ortağı A.F.Ş.'nin tüm mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.

07.01.2024 - 01:23,
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Bursa'daki kuyumcu fonu sanıkları adliyeye sevk edildi: 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si ev hapsine çarptırıldı

BURSA - Bursa'daki kuyumcu fonu adı altında toplam 82 kişiden 500 milyon lira değerinde altın toplayıp ortadan kaybolan kuyumcu ve onunla birlikte hareket ettikleri iddia edilen 6 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si ev hapsine çarptırıldı. Bir şüpheliye ise yurtdışı yasağı getirildi. Öte yandan, İstanbul'da yakalanan kuyumcu A.Ö. ile babası S.Ö. ve iş ortağı A.F.Ş.'nin tüm mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kuyumcu A.Ö. önce yakın çevresinden daha sonra ikamet ettiği ilçeden ve yakın ilçelerden kar payı dağıtma vaadiyle altın toplamaya başladı.

Sisteme para üzerinden dahil olanlar verdikleri para oranında aylık ve 3 aylık periyotlarda, çeyrek altın vererek dahil olanlar altın almaya başladı. Kısa sürede 82 kişiden 500 milyon lira değerinde altın toplayan A.Ö. kar payı ödemelerini yapamayınca bir gece ansızın H.Ş. ile birlikte iş yerindeki tüm altınları toplayarak kaçtı. Kuyumcu dükkanı iki gün açılmayınca para ve altın yatıranlar durumdan şüphelenip Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yolunu tuttu. Yapılan araştırmalar ve şehir kameraları incelendiğinde, 2 kişinin kuyumcu dükkanından altın dolu çantaları arabaya yükleyerek kaçtıkları tespit edildi.

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kuyumcu A.Ö.'nün H.Ş. ile birlikte İstanbul'a gittiğini H.Ş.'nin A.Ö.'yü Beyoğlu ilçesinde R.E. isimli bir arkadaşının evine bırakıp döndüğünü belirledi. Önce H.Ş. gözaltına alındı. Ardından Beyoğlu'nda bir eve yapılan baskında kuyumcu A.Ö. ve arkadaşı R.E. gözaltına alındı. Ekipler daha sonra A.Ö.'nün babası S.Ö. ile ortakları A.F.Ş ile kuyumcu dükkanında çalışan S.İ.'yi gözaltına aldı.

Şuçlamaları kabul etmedi

A.Ö. emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederek, 3 yıl önce işleri bozulduğunda yüksek faizle borç aldığını söyledi. İşleri düzelmeyince başkalarından da borç altın almaya devam ettiğini öne süren A.Ö, "İşlerim iyice zora girdi, ödemeleri yapamaz hale geldim. Bu defa da ödemeleri yapmak için elimdeki altınları ucuza satmaya başladım, yine olmayınca dükkanı kapatıp İstanbul'a gittim" ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kuyumcu ve olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen 5 kişi adliyeye sevk edildi. Bu sabah erken saatlerde geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan şüpheliler, Orhangazi Adliyesi'ne götürüldü.

82 kişiden yaklaşık 500 milyon lira değerinde altın aldığı iddia edilen A.Ö. ile babası S.Ö ve ortağı A.F.Ş.'nin tüm mal varlıklarına tedbir konulduğu bildirildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden, A.Ö, S.Ö, H.Ş tutuklanırken, S.İ. ile A.F.Ş ise ev hapsine çarptırıldı. R.E ise yurtdışı yasağı getirilirken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, savcılığın tutuksunuz yargılan 3 kişi hakkında karara itiraz etmesi bekleniyor.

Bursa\'daki kuyumcu fonu sanıkları adliyeye sevk edildi: 6 şüpheliden 3\'ü tutuklandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'daki kuyumcu fonu sanıkları adliyeye sevk edildi: 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'daki kuyumcu fonu sanıkları adliyeye sevk edildi: 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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