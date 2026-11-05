Bursa İnegöl'de fabrika işçisi yük asansörü boşluğuna düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de fabrika işçisi yük asansörü boşluğuna düşerek ağır yaralandı

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Bursa İnegöl\'de fabrika işçisi yük asansörü boşluğuna düşerek ağır yaralandı
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Bursa İnegöl\'de fabrika işçisi yük asansörü boşluğuna düşerek ağır yaralandı
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Bursa İnegöl'deki mobilya fabrikasında iddiaya göre yük asansörünü çağıran işçi, asansör katta olmayınca yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında meydana gelen iş kazasında yük asansörü boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 31. Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan işçi Yaşar T. (50), 3. kattan yük asansörünü çağırdı. Asansörün geldiğini düşünerek kapıdan adım atan işçi, asansörün katta olmaması nedeniyle yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun çalışma sonucunda yaralı işçiyi bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelİnegölPolisBursaSon Dakika

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