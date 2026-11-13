Bursa İnegöl'de lodos çatıyı koparıp ağacı otomobile devirdi, 1 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkisini artıran şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin farklı noktalarında yaşanan olaylarda bir apartmanın çatısı uçtu, bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi, evinde kapının çarptığı kadın ise yaralandı.

İnegöl'de etkili olan şiddetli lodos, peş peşe olaylara neden oldu.

ÇATI PARÇALARI SOKAĞA SAÇILDI

İlk olay, Turgutalp Mahallesi Uzay Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle 3 katlı apartmanın çatısının bir bölümü yerinden koparak yola düştü. Büyük gürültüyle yaşanan olay çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, şans eseri yaralanan olmadı.

AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bir diğer olay ise İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde yaşandı. Fabrika bahçesindeki ağaç, lodosun etkisiyle kırılarak park halindeki 16 AE 328 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı keserek parçaladı ve otomobili kurtardı.

LODOS KADINI HASTANELİK ETTİ

Lodosun neden olduğu bir diğer olay ise kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde açık olan kapı, şiddetli rüzgarın etkisiyle aniden hareket ederek bir kadına çarptı. Yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnegöl genelinde etkisini sürdüren şiddetli lodos nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.