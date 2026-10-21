Bursa Nilüfer'de boyahanede düşen demir blok 24 yaşındaki gencin ölümüne yol açtı - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de boyahanede düşen demir blok 24 yaşındaki gencin ölümüne yol açtı

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Bursa Nilüfer'deki boyahanede forkliftle kaldırılmak istenen demir blok kayarak 24 yaşındaki gencin üzerine düştü; genç olay yerinde hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 gün önce ATV kazasında arkadaşını kaybedip yaralı kurtulan gencin ölümüne ilişkin polis soruşturma başlattı.

Bursa'da bir boyahane fabrikasında, forkliftten düşen demir bloğun altında kalan 24 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Aile yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

DEMİR BLOK, GENCİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir boyahane fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Eray Altıntaş, forklift ile demir bloğu kaldırmak istedi. Bu sırada demir blok forkliftten kayarak Altıntaş'ın üzerine düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise Eray Altıntaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Altıntaş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 10 gün önce, Eray Altıntaş'ın kullandığı ATV'nin kaza yapması sonucu arkadaşının vefat ettiği, Altıntaş'ın ise yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
Bursa Nilüfer3. SayfaAdli TıpGüncelPolisAtvSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Nilüfer'de boyahanede düşen demir blok 24 yaşındaki gencin ölümüne yol açtı - Son Dakika
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