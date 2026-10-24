Bursa'da yavru kediye uzanan eğitmen, kopan korkulukla birlikte 3. kattan düştü - Son Dakika
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Bursa'da yavru kediye uzanan eğitmen, kopan korkulukla birlikte 3. kattan düştü

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Bursa\'da yavru kediye uzanan eğitmen, kopan korkulukla birlikte 3. kattan düştü
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Bursa\'da yavru kediye uzanan eğitmen, kopan korkulukla birlikte 3. kattan düştü
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Osmangazi'de Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş merkezinde yaşanan kazada, SRC kursunda eğitmenlik yapan 45 yaşındaki Şahin T. yavru bir kediyi kurtarmaya çalıştı. Tutunduğu korkuluk demiri kopunca 3. kattan yere düşen eğitmen, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Ayvalık'ta defnedilen Şahin T.'nin düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı, polis tahkikat başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eğitim kursunda çalışan kişi, korkuluk demirinin kopması sonucu aşağı düştü. Kafa üstü yere çakılan şahıs hayatını kaybederken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

YAVRU KEDİ İÇİN UZANDI, KORKULUK KOPTU

Olay, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezindeki SRC kursunda eğitmen olarak çalışan 45 yaşındaki Şahin T., yavru kediyi kurtarmak isterken tutunduğu korkuluk demirinin kopmasıyla 3. kattan aşağı düştü. Kafa üstü yere çakılan Şahin T. ağır yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Şahin T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Şahin T. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin T. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA
Fevzi ÇakmakOsmangazi3. SayfaAyvalıkGüncelPolisBursaYaşamKazaSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • E Ş E Ş:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ne güzel yürekli asil bir kardeşimizmiş. 4 0 Yanıtla
  • mfckt8f4s4 mfckt8f4s4:
    Allah rahmet eylesin izledim çok üzüldüm.Rabbim ailesine sabırlar versin ???? 1 0 Yanıtla
  • hsyndalci hsyndalci:
    Allah rahmet eylesin. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bursa'da yavru kediye uzanan eğitmen, kopan korkulukla birlikte 3. kattan düştü - Son Dakika
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