Bursa Valisi: Batan kargo gemisindeki 6 personel için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Marmara Denizi'nde batan kargo gemisi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Vali Demirtaş, gemide bulunan 6 personelin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine kuru yük getiren 69 metrelik kargo gemisi Marmara Denizi'nde battı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, gemide 6 kişilik mürettebat bulunduğu bildirildi. Geminin bin 250 ton mermer tozu yüküyle 14 Şubat 20.30'da Marmara Adası Balaban Limanı'ndan hareket ettiği, Karacabey kuzeyde 4 mil açıklarında bu sabah 06.20'da battığı öğrenildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"15 Şubat Perşembe günü saat 06.32'de Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından içerisinde 6 personel bulunan BATUHAN A isimli ticari geminin Marmara Adası Balaban Limanı'ndan bin 250 ton mermer tozu yüküyle 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da çıkış yaparak Gemlik Limanı'na intikali esnasında Karacabey kuzeyi 4 mil açığında saat 06.20'de battığı ihbarı alınmıştır. İhbarın alınmasına müteakip TCSG-313, TCSG-85 ve TCSG-25 bahsi konu mevkie yönlendirilmiştir. Hali hazırda BATUHAN A isimli gemideki 6 personel için denizden ve karada bulunan AFAD, Sahil Güvenlik ve Jandarma Timleri vasıtasıyla arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" - BURSA