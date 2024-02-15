Bursa Valisi: Batan kargo gemisindeki 6 personel için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Bursa Valisi: Batan kargo gemisindeki 6 personel için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Bursa Valisi: Batan kargo gemisindeki 6 personel için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Marmara Denizi'nde batan kargo gemisi ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak, gemide bulunan 6 personelin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine kuru yük getiren kargo gemisi, 14 Şubat'ta battı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip gönderildi ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

15.02.2024 11:06
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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Marmara Denizi'nde batan kargo gemisi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Vali Demirtaş, gemide bulunan 6 personelin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine kuru yük getiren 69 metrelik kargo gemisi Marmara Denizi'nde battı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, gemide 6 kişilik mürettebat bulunduğu bildirildi. Geminin bin 250 ton mermer tozu yüküyle 14 Şubat 20.30'da Marmara Adası Balaban Limanı'ndan hareket ettiği, Karacabey kuzeyde 4 mil açıklarında bu sabah 06.20'da battığı öğrenildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"15 Şubat Perşembe günü saat 06.32'de Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından içerisinde 6 personel bulunan BATUHAN A isimli ticari geminin Marmara Adası Balaban Limanı'ndan bin 250 ton mermer tozu yüküyle 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da çıkış yaparak Gemlik Limanı'na intikali esnasında Karacabey kuzeyi 4 mil açığında saat 06.20'de battığı ihbarı alınmıştır. İhbarın alınmasına müteakip TCSG-313, TCSG-85 ve TCSG-25 bahsi konu mevkie yönlendirilmiştir. Hali hazırda BATUHAN A isimli gemideki 6 personel için denizden ve karada bulunan AFAD, Sahil Güvenlik ve Jandarma Timleri vasıtasıyla arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa Valisi: Batan kargo gemisindeki 6 personel için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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