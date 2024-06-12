Bursa Valisi: Bayramda 29 bin 242 güvenlik personeli görev yapacak

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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş; 9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bursalıların huzur içerisinde geçirebilmesi için 29 bin 242 güvenlik personelinin bayramda mesai yapacağını duyurdu. Olayların aydınlatıldıkça suç oranlarının da bir önceki seneye göre düştüğünü belirten Demirtaş, son 2 ayda uyuşturucu ile yapılan mücadelede torbacı olarak tabir edilen 997 şüpheli şahsın adli makamlara teslim edildiğini söyledi.

Bursa Valiliği koordinesinde Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Heykel Valilik binasında yapılan toplantıya Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Binbaşı Erdal Kıreker katıldı.

Güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar neticesinde 2024 yılı Nisan-Mayıs ayları geçen yıl ile kıyaslandığında olay sayılarında gözle görülür bir düşüş olduğunu ve aydınlatma oranlarının da yükseldiğini belirten Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Asayiş olaylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 14'lük azalma yaşanmış olup suçları aydınlatma oranı yüzde 82'den yüzde 95'e ulaşmıştır. Meydana gelen 19 bin 790 asayiş olayında, 15 bin 145 şahıs yakalanmış olup bu kişilerden 375'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 60'lık azalma yaşanmış olup aydınlatma oranı yüzde 53'ten yüzde 80'e ulaşmıştır. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilimiz genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarımız ve gerçekleştirdiğimiz uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan toplam 19 bin786 şahıs yakalanmıştır. Bu şahısların, 600'ü 10 yıl ve üzeri, bin 209'u 5-10 yıl arası, 6 bin 922'si ise 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslardır" dedi.

"Bu şehir eşkıyalarının nefesini kesinceye kadar mücadele edeceğiz"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, güvenlik birimlerimizle birlikte kaçakçılık ve organize suç örgütleriyle de etkin bir şekilde mücadele edeceğiz" diyen Vali Demirtaş, "Bu şehir eşkıyalarının nefeslerini kesinceye kadar da mücadelemize devam edeceğiz. Son iki ayda ilimizde gerçekleşen 303 kaçakçılık olayında güvenlik birimlerimizin özverili çalışmaları sonucunda, 473 şahıs yakalanmış olup, 98 şahıs tutuklanmıştır. Nisan-Mayıs aylarında kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye yönelik yapılan 10 planlı operasyon neticesinde, 80 şahıs hakkında işlem yapılmış, bu şahıslardan 49'u tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı

"Sokaklardan uyuşturucuyu temizleyeceğiz"

Özellikle çocuk ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle azim ve kararlılıkla mücadele ettiklerinin altını çizen Vali Demirtaş, "Son iki ayda narkotik suç olaylarını incelediğimizde, 1750 narkotik olayının gerçekleştiğini görüyoruz. Bu olaylarda 1997 şahıs yakalanmış olup, 253 şahıs tutuklanmıştır. 5 planlı operasyon neticesinde ise 176 şahıs hakkında işlem yapılmış, bu şahıslardan 115'i tutuklanmıştır. Adalete teslim edilen şahıslarla birlikte çok sayıda uyuşturucu maddeyi ele geçirerek sokaklarımızdan temizledik ve temizlemeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Kurban Bayramı'nın huzur ve güven dolu bir ortamda yaşanması için gerekli güvenlik tedbirlerini aldıklarını belirten Vali Demirtaş, "15-23 Haziran 2024 tarihleri arasındaki Kurban Bayramı dolayısıyla toplamda 29 bin 242 personelimiz görevinin başında olacaktır. Bursa'da huzurun sağlanmasında gece gündüz demeden çalışan, büyük emek harcayan kaymakamlarımıza, emniyet müdürümüze, jandarma komutanımıza, sahil güvenlik komutanımıza ve tüm kolluk görevlilerimize teşekkür ediyor; duyarlılıkları ve katkıları için saygıdeğer Bursalı hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu - BURSA