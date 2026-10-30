Bursa Yıldırım\'da 8 kurşunla ağır yaralanan kişi öldü, 2 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Husumetli olduğu Kadir Akça'yı 8 yerinden vurarak ağır yaralayan şüpheli, Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma ekiplerince kısa sürede silahla yakalandı. Hastaneye kaldırılan Akça, ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında kavga başladı. Kavga sırasında Kadir Akça'ya silahla ateş açıldı. Vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan Akça'nın oğlu da yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Kadir Akça, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili şüpheliler H.Ç. ve C.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.