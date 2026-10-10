Bursa Yıldırım'da iki ailenin kavgasını polis ayırdı, bazı kişiler gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da iki ailenin kavgasını polis ayırdı, bazı kişiler gözaltına alındı

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Bursa Yıldırım\'da iki ailenin kavgasını polis ayırdı, bazı kişiler gözaltına alındı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen trafik polisleri tarafları ayırdı, bazı kişiler gözaltına alındı; kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen trafik polisleri, kavgaya karışan tarafları ayırarak müdahalede bulundu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Profesör Tezok Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgaya karışan bazı kişiler polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan kavga, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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