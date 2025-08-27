Bursal kadın bıçaklandı, hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bursal kadın bıçaklandı, hayatını kaybetti

Bursal kadın bıçaklandı, hayatını kaybetti
27.08.2025 01:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım'da eşi tarafından bıçaklanan Sevgi Yandık, hastanede hayatını kaybetti. Koca yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı 2 saat sürmeden polis ekiplerince yakalandı.

EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, 22.00 sıralarında İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi Yandık (27) ile eski eşi Doğan Ş. (31) arasında tartışma çıktı. İkili arasında büyüyen kavgada Doğan Ş. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ancak Sevgi Yandık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Genç kadının yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. O anlar kameraya anbean yansıdı. Polis ekiplerince sakinleştirilen kalabalık bir süre sonra dağıldı.

DAHA ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

Olayın şüphelisi Doğan Ş., ise polis ekiplerince yakalandı. Öte yandan Doğan Ş.'nin eşini daha önce de bıçakladığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yıldırım, Politika, 3-sayfa, Hastane, Hukuk, Polis, bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursal kadın bıçaklandı, hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar
Nereden nereye Milli Takım’ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü Nereden nereye! Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü
İşte Premier Lig bu Liverpool’a maçı 16 yaşındaki yıldız kazandırdı İşte Premier Lig bu! Liverpool'a maçı 16 yaşındaki yıldız kazandırdı
Türkiye’nin Pakistan’a verdiği destek sonrası Hintliler seyahatlerini apar topar iptal etti Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek sonrası Hintliler seyahatlerini apar topar iptal etti
Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz Anlattıkları kan dondurdu Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz! Anlattıkları kan dondurdu
Akaryakıta zam geliyor İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
Diplomatik skandal Türkiye’ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu Diplomatik skandal! Türkiye'ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu
KAP açıklaması geldi İstanbul’un dev hastanesi resmen satıldı KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi resmen satıldı
Yaşlı adamı kılıçla ağır yaralayan asfalt zorbaları gözaltına alındı Yaşlı adamı kılıçla ağır yaralayan asfalt zorbaları gözaltına alındı
Altın, Trump’ın Fed hamlesiyle yükseldi Altın, Trump'ın Fed hamlesiyle yükseldi

23:34
Netanyahu, İsraillilerin sabrını taşırdı Binlerce kişi meydanlara döküldü
Netanyahu, İsraillilerin sabrını taşırdı! Binlerce kişi meydanlara döküldü
20:16
İşte Mücahit Birinci’nin savcılık ifadesi
İşte Mücahit Birinci'nin savcılık ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2025 01:39:15. #7.13#
SON DAKİKA: Bursal kadın bıçaklandı, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.