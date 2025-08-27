Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı 2 saat sürmeden polis ekiplerince yakalandı.
Olay, 22.00 sıralarında İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi Yandık (27) ile eski eşi Doğan Ş. (31) arasında tartışma çıktı. İkili arasında büyüyen kavgada Doğan Ş. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Ancak Sevgi Yandık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Genç kadının yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. O anlar kameraya anbean yansıdı. Polis ekiplerince sakinleştirilen kalabalık bir süre sonra dağıldı.
Olayın şüphelisi Doğan Ş., ise polis ekiplerince yakalandı. Öte yandan Doğan Ş.'nin eşini daha önce de bıçakladığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursal kadın bıçaklandı, hayatını kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?