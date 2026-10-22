Bütünerlerin öldürüldüğü davada savcı C.Ö.'ye iki kez ağırlaştırılmış müebbet istedi

Mersin'de 30 ay önce evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği düşünülen Bütüner çiftinin ölümüyle ilgili polisin takibiyle tespit edilip yakalanan cinayet zanlısı C.Ö. hakkında mütalaa veren savcı iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 27 yıl da hapis cezası istedi. Sanığın daha önce de başka bir eve silahla girdiği, yakalanmasının ardından ceza aldığı ortaya çıktı.

Olay, 29 Nisan 2024 gecesi Erdemli ilçe Arslanlı Mahallesi Germataş Sokak'ta Durmuş (54) ve Elif Bütüner (49) çiftinin evinde yaşandı. Evde çıkan yangın üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürürken Bütüner çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Mersin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından da çiftin cenazesi Türbe Mezarlığına defnedildi. Emekli olduktan sonra ilçe merkezinden 25 kilometre uzaklıktaki Arslanlı Mahallesi'ndeki evlerine yerleşen Bütüner çiftinin ölümüyle ilgili Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri titiz bir çalışma yaptı. Başsavcılık maktullerin öldükten sonra yangında cenazelerinin yandığı değerlendirilen adli tıp raporunun ardından, eve alanında uzman bilirkişi heyeti görevlendirdi. Uzman bilirkişi de yangının içerden insan eliyle (kundaklama) şeklinde çıkarıldığına dair rapor vermesi üzerine kimliği belirlenen 46 yaşındaki C.Ö.'nün peşine düşüldü. Başsavcılık ve JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüpheli C.Ö.'nün baz kayıtlarından yangının çıktığı ana kadar olay yerinde olduğu, ertesi gün ise Mersin'de kuyumcuların olduğu bölgede bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine geçtiğimiz Mayıs ayında gözaltına alınan ve üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli C.Ö., cinayet suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayetten sonra sarrafların olduğu yere gitmiş

Durmuş ve Elif Bütüner çiftini öldürdüğü iddia edilen sanık C.Ö.'nün yargılandığı davanın 3'üncü duruşması 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık C.Ö. ile maktullerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında ölen Elif Bütüner'e ait sürekli kolunda taşıdığı 6-7 adet 40'ar gramlık burma bilezik, kalın kolye ve bileklik seti, 1 adet üzerinde 6 tane çeyrek altın takılı bileklik, 1 adet kaburgalı diye tabir edilen bileklik, iki çift küpe, 3 adet altın yüzüğün ikamette bulunamadığına atıfta bulundu. Uzman bilirkişi raporunda yangının kasıtlı olarak kundaklama sonucu çıkarılmış olduğu kanaatine varıldığı da mütalaada yer aldı.

Telefonu ele verdi, dikkat çeken aramalarda çıktı

Mütalaanın devamında ise sanık C.Ö.'ye ait telefonunun daraltılmış baz raporunda yangının başladığı saatler arasında olayın meydana geldiği adresin olduğu baz istasyonundan sinyal verdiği, 22.32 ile 23.28 saatleri arasında yaklaşık bir saat süre ile telefonun kapandığı bir saat sonra evinin olduğu başka mahalleye ait baz istasyonundan sinyal verdiği, ertesi gün ise 13.07-14.09 aralığında 1 saatliğine kuyumcuların olduğu Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi Pınar Caddesi çevresinde baz verdiğine dikkat çekildi. Yürütülen soruşturmada sanık C.Ö. dışında, yangın hadisesinin başladığı ve devam ettiği süreç boyunca maktullerin ikametlerine giren herhangi bir kimse tespit edilemedi.

Yakalandığında tabanca ve mermiler ele geçirilen sanığın cep telefonunun teknik incelemesinde 'silah için susturucu alma pazarlığı' yaptığı, olay öncesi ve sonrasında sıklıkla altın ile ilgili aramalar gerçekleştirdiği ve 'ben adam öldürdüm mü, bıçakladım mı, gerçek mi" seklinde dikkat çeken ekran görüntülerinin olduğu da mütalaada yer aldı.

Daha önce de maskeli silahlı bir eve girmiş

Sanık C.Ö.'nün 2023'ün Mayıs ayında gece yarısı Erdemli ilçesi Tapureli Mahallesindeki A.Ö. ve Ş.Ö.Ö. çiftinin evine yüzünde siyah maske ve elinde ateşli silah ile girerek 'silahla tehdit, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarını işlediği', daha sonra yakalandığı ve ceza aldığı da mütalaada yer aldı.

İki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 27 yıl hapis cezası istendi

Mütalaanın devamında tüm deliller ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanık C.Ö.'nün ikamette maktuller Durmuş ve Elif Bütüner'i tespit edilemeyen şekilde öldürdüğü, daha sonra Elif Bütüner'e ait kıymetli eşyayı çalmak ve sonrasında ikameti ateşe verip yakarak ikametten ayrılmak suretiyle mala zarar verme, yağma, kadına karşı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacı ile öldürme suçlarını işlediği aktarıldı. Sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 27 yıla kadar hapis ceza verilmesi talep edildi.

Sanık C.Ö. ise olay günü orada olduğunu kabul ederken, suçlamaları reddetti.

Olayda ablası ve eniştesi vefat eden İlhan Günay, duruşmada söz alarak, sanığın olaydan bir gün önce de orada olduğunu ve tasarlayarak bu suçu gerçekleştirdiğini belirterek en ağır cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti mütalaaya ilişkin savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.