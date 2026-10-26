Büyükçekmece’de yol verme kavgası! Kadın sürücüler saç saça başa başa kavga etti - Son Dakika
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Büyükçekmece’de yol verme kavgası! Kadın sürücüler saç saça başa başa kavga etti

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Büyükçekmece’de yol verme kavgası! Kadın sürücüler saç saça başa başa kavga etti
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Büyükçekmece’de yol verme kavgası! Kadın sürücüler saç saça başa başa kavga etti
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İstanbul Büyükçekmece’de trafikte yaşanan yol verme tartışması kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Araçlarından inen iki kadın sürücü, cadde ortasında saç saça birbirine girerken çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için seferber oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Büyükçekmece’de yol verme meselesi nedeniyle tartışan iki kadın sürücü, kısa sürede saç başa kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı kadınların kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Parmaksız Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte yol verme nedeniyle iki kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen kadınlar, cadde ortasında saç başa birbirine girdi.

ÇEVREDEKİLER GÜÇLÜKLE AYIRDI

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, kadınları ayırmak için araya girdi. Taraflar, çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi. Kavganın ardından araçlarına binen kadın sürücüler, olay yerinden ayrıldı.

Yaşanan kavga, çevreden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadınların birbirlerine saldırdığı ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. 

Kaynak: İHA
Cep TelefonuBüyükçekmece3. SayfaİstanbulGüncelKavgaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

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