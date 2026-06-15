Rusya'nın ardından ABD'de de bombardıman uçağı düştü - Son Dakika
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Rusya'nın ardından ABD'de de bombardıman uçağı düştü

15.06.2026 23:40
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Küresel askeri havacılıkta peş peşe kaza haberleri geliyor. Rusya’nın Sibirya bölgesinde düşen Tupolev Tu-22M3 tipi bombardıman uçağının ardından, benzer bir haber de ABD’den geldi. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-52 bombardıman uçağı, Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü’nden kalkış yaptıktan hemen sonra yere çakıldı. Kazada zayiat durumu henüz netleşmedi.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Irkutsk kentinde eğitim uçuşu yapan Tupolev Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağı düşmesinin ardından benzer bir haber de ABD'den geldi.  

KALKAR KALKMAZ YERE ÇAKILDI

Kaliforniya eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 bombardıman uçağı, Edwards Hava Üssü'nden yerel saatle 11.20'de yaptığı kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı. Edwards Hava Üssü tarafından yapılan açıklamada, "Acil durum ekipleri olay yerine hemen müdahale etti ve durum halen devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. 

İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARDA KULLANILMIŞTI 

Kazadaki ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verilmezken, uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor. Öte yandan ABD, İran'a yönelik saldırılarda söz konusu uçağı kullanmıştı. ABD Hava Kuvvetleri filosunda 76 adet B-52 bulunuyor. 

RUSYA'DA NE OLDU?

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Irkutsk kentinde, eğitim uçuşu gerçekleştiren Tupolev Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağı kaza kırıma uğrayarak düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın iniş için alçaldığı sırada düştüğünü ve içinde mühimmat bulunmadığını, mürettebatın ise paraşütle atladığını açıklarken; uçağın daha önce Ukrayna'nın "Örümcek Ağı Operasyonu" olarak adlandırılan geniş çaplı insansız hava aracı saldırıları sırasında saldırıya uğrayan beş Rus hava üssünden biri olan Belaya Hava Üssü'nde konuşlu olması dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, California, Havacılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Sibirya, Olaylar, Dünya, Rusya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın ardından ABD'de de bombardıman uçağı düştü - Son Dakika

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