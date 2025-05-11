Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı - Son Dakika
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Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

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Şişli'de, 10 yıllık tazminatını alabilmek için gittiği Çalık Holding binası önünde darp edildikten sonra hayatını kaybeden Erol Eğrek'in ölmeden önce WhatsApp'ta paylaştığı son videosu ortaya çıktı. Eğrek videoda "Kötü bir niyetim yoktur, yaptığım harekette, eylemde. Hakkımı arıyorum. Herhangi bir fazladan para, sadaka, hibe istemiyorum" ifadelerini kullanıyor.

11.05.2025 10:15
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10 yıllık tazminatını alabilmek için dün öğle saatlerinde ruhsatlı silahı ile Çalık Holding'in Şişli'deki binasına giden Erol Eğrek, şirket yetkilileriyle görüşmek istedi.

SİLAHI BAŞINA DAYADI

İsteği yerine getirilmeyen Eğrek, binanın önünde bulunan saksıya silahıyla 3 el ateş etti. Bunun üzerine güvenlik görevlileri ile korumaların üzerine gelmesiyle Eğrek, silahı başına dayadı.

Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Güvenlik görevlileri ve korumalar, müdahale etmelerinin ardından 49 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü. Aldığı darbeler sonrası hastaneye kaldırılan Eğrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonrası olayla ilgili 6 koruma gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

"KÖTÜ BİR NİYETİM YOKTUR, HAKKIMI ARIYORUM"

Olayın ardından Erol Eğrek'in ölmeden önce WhatsApp'ta paylaştığı son videosu ortaya çıktı. Eğrek videoda "Eski çalıştığım firma Türkmenistan'daki Çalık Holding, tazminat alacağım var 10 yıldır uğraşıyorum. Detayları zaten öğreneceksiniz, alamama sebeplerimi, verilmeme sebepleri. Başımdan geçen her şeyi öğreneceksiniz. Kötü bir niyetim yoktur, yaptığım harekette, eylemde. Hakkımı arıyorum. Herhangi bir fazladan para, sadaka, hibe istemiyorum. Tazminat haklarımı versinler, o kadar. Durum bu" ifadelerini kullanıyor.

"ÖLDÜRÜP GÖNDERMİŞLER"

Kardeşinin ölümüyle ilgili basın mensuplarına konuşan Erol Eğrek'in abisi "Öldürüp göndermişler. Kimseye kastı yok, ses getirsin diye yaptı. Öldürene kadar dövmüşler. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek\'in son videosu ortaya çıktı

Çalık Holding, 3-sayfa, Şişli, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Murat denizli:
    devletin heryerde ihale verdiği çalık cengızde hesap verecek demirören gibi bu ülkeyı bu yvsklar soyuyor 161 8 Yanıtla
  • 19971997:
    silahla niye gidiyorsun avukat tut mahkemede faiziyle al 35 108 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu:
    Haklarını alamıyorsan adaletin yetersizliğidir 137 1 Yanıtla
  • Sefa Hisar:
    Öldürmeye de başlamışlar.Bunlar insanı Güldürmezler ya süründürür ya öldürür? 98 2 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Hukuk, hukuk diye millet boşuna bağırmıyor. Hukuk sistemimiz örümcek ağı gibi. Büyük kuşlar delip geçiyor bizim gibi küçük böcekler , sinekler bu ağa takılıyor. Çok yazık . Çok üzüldüm adama 57 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    kesinlikle inaniyorum.. tazminat vermemek icin neler yapiyorlar neler... iktidarlar hep parababalarinin yanimda burbirlerine guc oluyorlar tarih boyu bu hep boyle. 54 0 Yanıtla
  • İslam Solmaz:
    Ölen işçi kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum, öldüren kişiler inşallah en ağır cezayı alırlar, patronların her zaman paralı köpeği, yalakaları olmuştur. 36 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Biz bir karınca incinirmi diye üzülürüz Adamlar insan öldürüyor Aslında onlar fakir biz ZENGİNİZ 36 0 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Ülke 23 yılda halk düşmanı emekci işçi düşmanı zihniyete adeta teslim oldu ama artık yolun sonuda geldi gün ola harman ola 26 3 Yanıtla
  • Halis demir:
    PEKİ BU MİLLET 560 MİLYARI KİMDEN ALACAK 19 9 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Olaya karışan hepsini tutuklayın!!Adamın hayatı kaymış gitmiş...Olaya karışanlarında hayatı kaysın,verin 50 şer yıl...Adalet budur...Gerisi masaldır... 21 0 Yanıtla
  • tolga soyadsız:
    10 yıldır hukuk yoluyla alamamakta nedir ????? 16 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Halis Demir,125 milyar doları kimden alınacaksa, 560 milyar TL de alınır..Zamanı gelince ...Geldikleri gecekonduya geri dönecekler sülalece... 10 3 Yanıtla
  • erkan bektaş:
    mehdi geldi dunya barışı geliyor insanlar rahat olun bu dünya hpimze yeter o parti bu parti o bu hristiyan diye birsey kalmyacak birleşicez az kldi melek genler geldi 1 3 Yanıtla
  • emre123456789:
    ya ne ugrasiyon ver bir avukata alırdın yazık olmuş. emek ci. emekciyi dövüyor sahibinde haberi yokdur. adamın alacandan belkide yöneticilerden bitiyor 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı - Son Dakika
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