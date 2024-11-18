Çalıntı Araç Operasyonunda 5 Tutuklama - Son Dakika
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Çalıntı Araç Operasyonunda 5 Tutuklama

Çalıntı Araç Operasyonunda 5 Tutuklama

Edirne merkezli operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı, çalıntı araçlara el konuldu.

18.11.2024 00:22
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Edirne merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'de çalıntı ya da trafikten men edilmiş araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), asayiş ve istihbarat şubesi ekiplerince yapılan koordineli çalışmada son 1 buçuk yıl içerisinde Bulgaristan'dan getirilen çeşitli marka ve modeldeki araçların Türkiye'de yasal olmayan şekilde Türk vatandaşlarına satışının yapıldığı, satışı yapılan araçların parçalanarak oto yedek parça olarak kullanıldığı, motor ve şasi numaralarının ağır hasarlı veya hurdaya ayrılan araçların motor ve şasi numaraları ile değiştirilerek TR plaka takılıp kullanıldığı tespit edildi. Edirne'nin de aralarında olduğu İstanbul, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.P.Z, A.N.Z, M.G.D, D.S.I, M.S, A.B.G, A.E, S.S. isimli 4'ü Türk ve 4'ü Bulgar toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru tespit edilemezken, A.E'nin İstanbul'da ve M.S'nin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet araç, 11 adet araç beyni, 8 adet yabancı araç belgeleri, 3 adet oto immobilizer, 6 adet araç anahtarı, 3 adet elektronik kilit tertibatı, 4 adet TR plaka ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen tahkikat sonucu adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.P.Z, A.N.Z, M.G.D, M.S. ve A.E. isimli 5 şüpheli tutuklanırken, D.S.I, A.B.G, S.S. isimli 3 şahıs ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çalıntı Araç Operasyonunda 5 Tutuklama - Son Dakika

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