Cami Su Bastı: Cemaat Şokta - Son Dakika
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Cami Su Bastı: Cemaat Şokta

Cami Su Bastı: Cemaat Şokta

Birecik'teki caminin kapısını kırarak içeri su dolduran kişiler aranıyor. Cemaat namazı başka yerde kılıyor.

11.11.2024 14:13
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde caminin kapısını kıran kişi ya da kişiler, içeriye hortum çekip musluğu açtı. Sabah namazına giden cemaat camiyi su bastığını görünce şok yaşadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde yaşandı. Sabah namazını kılmak için camiye giden vatandaşlar, kapının kırık olduğunu fark etti. İçeri giren cemaat, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı.

Hortum çekip musluğu açmışlar

İçlerinin göl haline geldiğini fark eden cemaat, dışardan içeriye hortum çekildiğini ve musluğun açılarak caminin su altında bırakıldığını gördü.

Manzara karşısında şok olan cemaat, kasıtlı olarak caminin su altında bırakıldığını belirterek tepki gösterdi. Olay yerine giden güvenlik güçleri, camiyi su altında bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Camideki halıları toplayan cemaat, namazlarını geçici olarak başka yerde kılmaya başladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cami Su Bastı: Cemaat Şokta - Son Dakika

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