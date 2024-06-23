Cami tuvaletindeki sabunluğu çaldı, o anlar kamerada - Son Dakika
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Cami tuvaletindeki sabunluğu çaldı, o anlar kamerada

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Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan bir caminin tuvaletine giren bir kişi, sabunluğu çaldı. Şahıs, yıkadığı sabunluğu beline sokup son model bir otomobille uzaklaşırken güvenlik kamerasına yakalandı. Olayın görüntüleri şaşkınlık yarattı ve cami cemaati tarafından tepkiyle karşılandı.

23.06.2024 12:29
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Cami tuvaletindeki sabunluğu çaldı, o anlar kamerada

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde caminin tuvaletine giren bir şahıs sabunluğu çaldı. Yıkadığı sabunluğu beline sokup son model otomobille uzaklaşan şahsın pes dedirten o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Suluova TOKİ Camiinde meydana geldi. Caminin tuvaletine giren bir şahıs ellerini temizledi. Bir süre dolaştıktan sonra gözüne kestirdiği sabunluğun dışını yıkadı. Sonra da sabunluğu beline sokup üstünü elbisesiyle kapattı. Dışarı çıkan şahıs, son model otomobile binerek uzaklaştı. Cami ve çevresinin 24 saat kamerayla izlendiğinin belirtildiği levhayı da fark etmedi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Şeker Mahallesi Muhtarı Ömer Ceylan, görüntüleri şaşkınlıkla izlediklerini belirtti. Cami cemaatinden Fatih Yağcı ise, "Diyecek bir şey bulamıyorum. Hırsızlık zaten çirkin bir iş. Birde camiden olduğunda sözün bittiği yerdeyiz. Şaşkınız. Biz ne hale geldik böyle" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cami tuvaletindeki sabunluğu çaldı, o anlar kamerada - Son Dakika

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