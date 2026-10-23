Çanakkale Ayvacık'ta saman yüklü tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi

Çanakkale Ayvacık'ta saman yüklü tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale Ayvacık'ta gece 01.00'de saman yüklü tır tekerlek kısmından alev aldı. Yangın samanlara sıçrayınca sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip tır devrildi; ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında tır kullanılamaz hale geldi, jandarma inceleme başlattı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tır alev alev yandı.
Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana geldi. Balıkesir yönüne seyreden 10 AVL 034 plakalı saman yüklü tır tekerlek kısmından alev aldı. Çıkan yangın samanlara sıçrayarak kısa sürede büyüdü. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tır devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri ile Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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