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Çanakkale'de 21 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de polis ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 21 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları neticesinde 1 teknede yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 21 şahıs olduğu tespit edildi. 1 tekneye ilgili karara istinaden el konuldu. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olayın firari şüphelilerinden E. P., Y. B. isimli şüpheliler yakalandı. Y.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında 3 bin 150 dolar, 16 bin 800 TL'ye ilgili karara istinaden el konuldu. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Olayın firari şüphelilerinden C.G., E.K., S. S., H. T. isimli şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi. S.S. ve H. T. isimli şahıslar savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan C.G.adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E. K. isim şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.