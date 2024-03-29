Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları 15'inci gününde denizden, havadan ve karadan devam ediyor.
Olay, 15 Mart sabahı saat 08.07'de meydana geldi. Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkiinden lastik botla denize açılan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Semadirek Adası'na geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin botu karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup battı. Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başararak durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda hava, deniz ve kara aracı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ve şahısların kendi imkanları sonucunda toplam 4 düzensiz göçmen sağ kurtarılırken, 23 düzensiz göçmenin ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Botun battığı bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları denizden, havadan ve karadan 15'inci gününde devam ediyor.
Çanakkale Valiliği tarafından arama kurtarma çalışmalarının 15'inci günde devam ettiği belirtilen yazılı açıklamada, "Eceabat- Gökçeada açıklarında alabora olan bottaki düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları denizden, havadan ve karadan Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde; AFAD, Polis, Jandarma ve Sağlık teşkilatları iş birliğinde devam etmektedir" denildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Alabora Olan Bottaki Göçmenleri Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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