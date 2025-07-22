Çanakkale'de cinayet: Sevgilisi tutuklandı

Çanakkale'de evinde streç filme sarılı şekilde ölü bulunan Özbekistan uyruklu kadının sevgilisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'de yaşayan Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimovan'dan (63) haber alamayan yakınlarının polisi araması üzerine Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki Neydim Sitesi'ne giden polisler kapıyı çaldı. Kapıyı Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin K. (47) açtı. Polis ekiplerinin Alya Urkasimova'yı sorması üzerine Metin K. kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdi. Kapısı açılan odada streç filme sarılı şekilde kadının cesediyle karşılaşan polis ekipleri, Metin K.'yı gözaltına aldı. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Dinara Alya Urkasimova'nın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsi sonrası netlik kazanacak.

Gözaltına alınan Metin K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dinara Alya Urkasimova'nın cenazesinin yarın Şehitler Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - ÇANAKKALE