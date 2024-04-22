Çanakkale'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Çanakkale\'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Çanakkale'de 2024 yılında orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar, alınacak tedbirler, yangına müdahalede yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman kapasitesinin görüşüldüğü orman yangınlarıyla mücadele toplantısı Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

22.04.2024 12:32  Güncelleme: 12:35
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Çanakkale'de 2024 yılında orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar, alınacak tedbirler, yangına müdahalede yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman kapasitesinin görüşüldüğü orman yangınlarıyla mücadele toplantısı Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü Dardanos Yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıya, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, İl Özel İdare Genel Sekreteri Celil Sezgin, il müdürleri, ilgili kurum temsilcileri ile Orman Bölge Müdürlüğü personeli katıldı.

Orman Bölge Müdürü Enver Demirci tarafından, Orman Bölge Müdürlüğü'nün faaliyetleri ve çalışmaları hakkında yapılan konuşma ile başlayan toplantıda, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü V. Ersin Gürbüz tarafından Çanakkale'de çıkan yangınlar, orman yangınları konusunda alınan tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmaları hakkında katılımcılara bilgilendirme sunumu yapıldı.

Yapılan bilgilendirmenin ardından 2024 Yılı Çanakkale Orman Yangınları ile Mücadele Koordinasyon toplantısında Çanakkale genelinde muhtemel orman yangınlarının önlenmesine, çıkan yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesine, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Orman yangınlarının önlenmesi ve risklerin en aza indirilmesi için ilgili kurumların koordineli ve eşgüdüm içerisinde hareket etmesinin önemine değinen Vali İlhami Aktaş, "Ciddi bir orman varlığına sahip olan Çanakkale'de havaların ısınmasıyla yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde orman yangınlarını önlemek, asgari zararla atlatmak hususunda kurum ve kuruluşlarımızla birlikte üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızın orman yangını risklerine karşı dikkatli ve duyarlı olması bize büyük destek olacaktır" dedi.

Orman Yangınları ile Mücadele Koordinasyon toplantısı görüş ve önerilerin ardından sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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