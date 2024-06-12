Çanakkale'de Polislerin Orantısız Güç Kullanmasıyla İlgili 2 Polis Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de Polislerin Orantısız Güç Kullanmasıyla İlgili 2 Polis Gözaltına Alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişiye orantısız güç kullanılmasıyla ilgili 2 polis gözaltına alındı. Polislerden biri tutuklandı. Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, polis memurlarının davranışlarının kabul edilemez olduğu belirtildi.

12.06.2024 08:16
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişiye orantısız güç kullanılmasıyla ilgili 2 polis gözaltına alındı. Polislerden biri tutuklandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde dün gece saat 00.30 sıralarında bir trafik kazasına karışan 2 kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrası kaçan 2 kişi yakalandı. Daha sonra kaçan şüphelilere orantısız güç kullanılarak müdahale edildi. Olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Olayın ardından 2 polis açığa alınarak, görevden uzaklaştırıldı. Haklarında adli ve idari işlem başlatılan 2 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polislerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer polis ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "11.06.2024 Salı günü 00.30 sıralarında Çan ilçemizde meydana gelen bir trafik kazasına karışan ve olay yerinden kaçan şahısların yakalanması sırasında görevli ekiplerimizin yaptığı davranış hiç bir biçimde kabul edilemez. Bu tutumları nedeniyle görevli 2 polis memuru derhal görevden uzaklaştırılmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Çıkarıldıkları mahkemece polis memurlarından biri tutuklanmış, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Polislerin Orantısız Güç Kullanmasıyla İlgili 2 Polis Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Polislerin Orantısız Güç Kullanmasıyla İlgili 2 Polis Gözaltına Alındı - Son Dakika
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