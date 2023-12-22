Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. Şüphelinin üzerinden çok sayıda uyuşturucu madde çıktı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretini engellemeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli M.M.'nin üzerinde yapılan aramalarda tabanca, 11 fişek, 34 gram metamfetamin, 14 gram bonzai, 90 gram esrar, 105 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan materyal, 12 gram skank, 2 gram reçine esrar, 0.70 gram ecstasy, payp, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 bin 500 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE