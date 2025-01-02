Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

02.01.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Biga ve Ezine ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Biga ilçesi Sarıkaya Köyü Mevki ile Ezine ilçesi Seferşah mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin konut ve araçlarında yapılan aramalarda, 20 gram Metamfetamin Uyuşturucu Madde, Lyrıca Hap, 5 gram esrar maddesi, 5 kenevir tohumu, Mini Hassas Terazi, 3 Payp, 1158 Gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 3240 Gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Yapımında Kullanılan Hammadde, Ruhsatsız Tabanca, 5 Tabanca Mermisi, 22 bin 750 TL suçta elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Hakkında yasal işlem başlatılan 4 şüpheli gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Ezine, Biga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
10:50 DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
10:42 Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:12:38. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.