Bursa'da bir vatandaş, Çanakkale'de gerçekleşen 4,9 şiddetindeki deprem nedeniyle yaşadığı panikle 2. kattan aşağıya atlayarak yaşamını yitirdi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 km altında gerçekleşen deprem İstanbul da dahil olmak üzere Marmara'daki birçok şehirde hissedildi.
Bursa'da yaşadığı korku nedeniyle ikinci kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Koca, "Bu akşam Çanakkale Yenice'de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde ikamet eden 27 yaşındaki İsmail Toygar isimli genç adam deprem anında mutfakta yemek yiyordu. Sarsıntıyla birlikte panik olup balkona fırlayan genç adam 2. katındaki balkonun demirlerinden aşağıya doğru sarkıp kendisini bıraktı. Alt kattaki evin balkon demirlerine takılıp yere dengesiz düşen İsmail Toygar başına aldığı darbeyle ağır yaralandı.
O sırada dışarıya çıkan mahalle sakinlerinin görüp ihbar etmesiyle olay yerine gelen 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Toygar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Çekirge Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç adamın cesedinin olay yeri polisleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılacağı belirtildi.
Olaydan sonra Çekirge Devlet Hastanesine gelen Toygar'ın yakınları genç adamın ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'deki 4,9'luk deprem nedeniyle Bursa'da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki İsmail Toygar, Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden korkarak oturduğu evin balkonundan atladı. Ağır yaralanan Toygar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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