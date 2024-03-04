Çanakkale'deki 4,9'luk deprem nedeniyle Bursa'da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çanakkale'deki 4,9'luk deprem nedeniyle Bursa'da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti

Çanakkale'de gerçekleşen 4,9'luk deprem Marmara'da pek çok ilde hissedilirken, Bursa'da yaşadığı korku nedeniyle ikinci kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

04.03.2024 23:21  Güncelleme: 23:37
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Bursa'da bir vatandaş, Çanakkale'de gerçekleşen 4,9 şiddetindeki deprem nedeniyle yaşadığı panikle 2. kattan aşağıya atlayarak yaşamını yitirdi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 km altında gerçekleşen deprem İstanbul da dahil olmak üzere Marmara'daki birçok şehirde hissedildi.

PANİKLE 2. KATTAN ATLAYAN VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'da yaşadığı korku nedeniyle ikinci kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca, "Bu akşam Çanakkale Yenice'de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'deki 4,9'luk deprem nedeniyle Bursa'da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti

BALKONDA YEMEK YERKEN DEPREME YAKALANDI

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde ikamet eden 27 yaşındaki İsmail Toygar isimli genç adam deprem anında mutfakta yemek yiyordu. Sarsıntıyla birlikte panik olup balkona fırlayan genç adam 2. katındaki balkonun demirlerinden aşağıya doğru sarkıp kendisini bıraktı. Alt kattaki evin balkon demirlerine takılıp yere dengesiz düşen İsmail Toygar başına aldığı darbeyle ağır yaralandı.

O sırada dışarıya çıkan mahalle sakinlerinin görüp ihbar etmesiyle olay yerine gelen 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Toygar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çekirge Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç adamın cesedinin olay yeri polisleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılacağı belirtildi.

Olaydan sonra Çekirge Devlet Hastanesine gelen Toygar'ın yakınları genç adamın ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.

Çanakkale\'deki 4,9\'luk deprem nedeniyle Bursa\'da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'deki 4,9'luk deprem nedeniyle Bursa'da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Özgür Arıca: Sustun artık şu ileri geri konuşan profesörleri depremi önceden bilemezsiniz bunu depremin ölçeğini bulan rihter söylüyor dünya deprem bilimi fay hattında deprem olacak bu kadar kimse şiddetini zamanını söyleyemez kandırmayın milleti böyle korkulara neden olmayın para kazanıp zengin olacağım diye 8 8 Yanıtla
  • Ali Habip Şapoğlu: Allah ne derse o olur boş yere profesörleri dinlemeyin 3 3 Yanıtla
  • Mert Markaloglu: Abi haklılık payın var evet korku pompalıyorlar kasıtlı olarak,Ama zamanı tam kestirilemesede jeoloji uzmanı olarak yazıyorum yeraltı hareketleri basınç ve ivmelenme son deprem hareketlili gibi etmenlerle artık deprem olabilecek yerleri bilindbiliyor ve hatta biriken gaz hasebiyle iyi kötü şiddetide bilinebiliyor şiddeti sadece tahminidir aşırı baskı varsa fay hattı varsa 7 den aşagı olmaz mesela maraş depremi bekleniyordu konuşuyorduk ama zamanı şu tarih diyemiyorduk yıkıcı deprem olacagını biliyorduk saygı ve muhabbetlerimle 3 0
  • mert çelik: kankalar bursa nıluferdeyız tesaduf burada olmus ama cok sacma..o kadar sallamadıkı.acaba psıkolojık sorunlumudur..cunku anlamadık avızede sallanmadı..cok sacma olmus cıddı dıyorum 0 0 Yanıtla
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