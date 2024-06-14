Çanakkale, İzmir ve Muğla'da kaçak göçmen operasyonu: 132 kişi yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale, İzmir ve Muğla'da kaçak göçmen operasyonu: 132 kişi yakalandı

Çanakkale, İzmir ve Muğla'da polis ekipleri tarafından yapılan 4 operasyonda 132 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda ayrıca 5 araç, 139 bin TL, 200 dolar, 37 can yeleği, 10 şambrel ve 6 şişirme pompası ele geçirildi. 8 şüpheli tutuklandı ve devam eden çalışmalarda 2 kişi daha yakalandı.

14.06.2024 15:04
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Çanakkale, İzmir ve Muğla'da kaçak göçmen operasyonu

3 ilde yapılan 4 operasyonda 132 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale, İzmir ve Muğla'da polis ekipleri tarafından yapılan 4 operasyonda 132 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Marmara ve Ege bölgesinde faaliyet gösteren Göçmen Kaçakçılığı Suçu Projeli Dosya Kapsamında yapılan çalışmalarda Çanakkale'de 2 olmak üzere, Muğla ve İzmir illerinde yapılan toplam 4 operasyon kapsamında toplamda 132 kaçak göçmen, 5 araç, 139 bin TL, 200 dolar, 37 can yeleği, 10 şambrel, 6 şişirme pompası ele geçirildi. Yapılan ara yakalamalarda toplamda 8 şüpheli şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Dosyanın devamı kapsamında 11 haziran Salı günü İstanbul ve Çanakkale illerinde ekipler tarafından hedef şahıs S.E. yakalandı. Şüphelinin bulunduğu ikamette yapılan aramada 2 bin 600 TL, 1 av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Akabinde B.S. isimli şahıs da Çanakkale'de yapılan operasyon kapsamında yakalanırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüpheli şahıslardan B.S. isimli şahıs savcılıktan serbest bırakılırken, S.E isimli hedef şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale, İzmir ve Muğla'da kaçak göçmen operasyonu: 132 kişi yakalandı - Son Dakika

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