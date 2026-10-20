Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde jandarma 730 litre sahte şarap ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde jandarma 730 litre sahte şarap ele geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale\'nin Bayramiç ilçesinde jandarma 730 litre sahte şarap ele geçirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6-13 Ekim'de Eceabat, Biga ve Bayramiç'te 3 kaçakçılık ve 1 mali suç olayına operasyon düzenledi. Operasyonlarda 730 litre sahte/kaçak şarap, etil alkol ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; malzemelere mahkeme talimatıyla el konuldu.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince 3 ilçede kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6-13 Ekim tarihleri arasında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Eceabat, Biga ve Bayramiç ilçelerinde 3 kaçakçılık ve 1 mali suç olayına operasyon gerçekleştirdi.

Kaçakçılık olaylarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda; Eceabat ilçesinde, 15 litre etil alkol, 15 litre sahte/kaçak şarap, 1 litre sahte/kaçak rakı ele geçirildi. Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; 39 adet cinsel takviye edici macun, 21 adet cinsel takviye edici sprey, 2 bin 53 adet cinsel takviye edici hap, 365 adet cinsel takviye edici jel, 15 adet cinsel takviye edici krem, 32 adet alkol aroma kiti ele geçirildi. Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise 730 litre sahte/kaçak şarap, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere mahkeme talimatıyla el konuldu.

Kaynak: İHA
KaçakçılıkÇanakkaleOperasyonJandarmaBayramiç3. SayfaGüvenlikEceabatGüncelBigaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
Paris alev alev, onlar keyifte Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar Paris alev alev, onlar keyifte! Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
14:46
Ne yaptın Onana Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket
Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket
14:31
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
14:19
Nikahta gergin anlar Memurun tavrı, Ahmet Özer’i küplere bindirdi
Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi
14:04
Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7’lik artış hesabı
Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7'lik artış hesabı
13:43
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
13:27
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 14:49:49. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde jandarma 730 litre sahte şarap ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei