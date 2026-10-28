Çankırı'da 46 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü metruk binada yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da 46 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü metruk binada yakalandı

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Çankırı\'da 46 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü metruk binada yakalandı
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Çankırı'da 46 yıl hapis ve 1 milyon 510 bin TL adli para cezasıyla aranan hükümlü, saklandığı metruk binada yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, hükümlünün adresini tespit edip metruk binada kıskıvrak yakaladı.

Çankırı'da 46 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü, polis ekiplerince saklandığı metruk evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 'silahlı organize suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'tefecilik', 'gasp-yapma' suçlarından 46 yıl hapis ve 1 milyon 510 bin TL adli para cezası ile aranan O.Ç.'nin bulunduğu adres tespit edildi. Şahıs, ekipler tarafından saklandığı metruk binada kıskıvrak yakalandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaÇankırıGüncelSon Dakika

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