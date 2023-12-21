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Çankırı'da eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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Çankırı'da eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 adreste yapılan aramalarda 16 adet uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

Çankırı\'da eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı
21.12.2023 - 09:31,
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Çankırı'da jandarma ekiplerince 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Merkez ve Yapraklı ilçesinde 6 şüpheliye yönelik 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 16 adet uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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