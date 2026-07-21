Cankurtaran Kulesi Denize Taşındı

Arnavutköy'de bir grup, vatandaşların güvenliği için sahilde görev yapan cankurtaranların kullandığı gözetleme kulesini yerinden sökerek denize taşıdı. Kuleyi atlama platformu olarak kullanan grubun tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Arnavutköy Karaburun Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, denize giren bir grup, sahilde cankurtaranların vatandaşları gözetlemek amacıyla kullandığı gözetleme kulesini bulunduğu yerden sökerek deniz içerisine taşıdı. Grup daha sonra gözetleme kulesini denize atlama platformu olarak kullanırken, yaşanan o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vatandaşların güvenliği için kullanılan ve cankurtaranların sahili daha geniş açıdan gözetleyerek muhtemel boğulma vakalarına hızlı müdahale edebilmesini sağlayan gözetleme kulesini kendi eğlencelerine alet ederek zarar verdiler. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahısların gözetleme kulesini yerinden sökerek denize taşıdığı ve sırayla kule üzerinden denize atladığı görüldü.

Jandarma ekipleri kamu malına zarar veren şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. - İSTANBUL