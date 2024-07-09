Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Geniş Video İzle

Bir televizyon canlı yayınında gazeteciler Şaban Sevinç ve Buket Aydın arasında kavga çıktı. Sevinç'in, "CHP delegesi kredi kartı ile saat almaya benzemez" sözlerine tepki gösteren Aydın, "Ben kredi kartıyla saat almadım. Twitter'da sürekli kredi kartı üzerinden, saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Seni kim böyle yönlendiriyor. Ben bu kadar rezil, seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem. Hadsizsin Şaban Sevinç." diyerek canlı yayını terk etti.

09.07.2024 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Şaban Sevinç ile Gazeteci Buket Aydın arasında canlı yayında tartışma çıktı. Aydın, Şaban Sevinç'e sert tepki göstererek canlı yayını terk etti.

TV100'de "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programına konuk olan Gazeteci Buket Aydın ile Şaban Sevinç arasında tartışma çıktı.

"BEN KREDİ KARTIYLA SAAT ALMADIM"

Şaban Sevinç'in, "CHP delegesi kredi kartı ile saat almaya benzemez" sözlerine tepki gösteren Aydın, "Ben kredi kartıyla saat almadım. Twitter'da sürekli kredi kartı üzerinden, saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Sana elli saattir kim yazıyor mesajları? Seni kim böyle yönlendiriyor. Şov yapma, haddini bil." dedi.

CANLI YAYINI TERK ETTİ

Buket Aydın, konuşmasının devamında, "Bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan. Ben bu yayını terk ediyorum. Ben bu kadar rezil, seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem. Hadsizsin Şaban Sevinç." ifadelerini kullanarak yayını terk etti.

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

Cansu Canan Özgen, Şaban Sevinç, Buket Aydın, Twitter, Kavga, Aydın, 3.Sayfa, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erkan Aşatır: Vah vah 0 0 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: Bu kadar öfke Şaban Bey’in haklı olduğunu gösteriyor maalesef… Anadolu der ki:’ Yaran mı var da gocunuyorsun?’ 0 0 Yanıtla

22:42 CHP lideri Özel’in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu Türkiye’nin birçok kentinden görüntüler geldi CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi
22:16 Cübbeli Ahmet Hoca hayat pahalılığından yakındı: Sadece emekli maaşıyla geçinmek imkansız Cübbeli Ahmet Hoca hayat pahalılığından yakındı: Sadece emekli maaşıyla geçinmek imkansız
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin ABD’de Dünyanın sustuğu konuyu liderlerin gündemine taşıyacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin ABD'de! Dünyanın sustuğu konuyu liderlerin gündemine taşıyacak
19:21 Şiddetli sağanak sele neden oldu Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp Şiddetli sağanak sele neden oldu! Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp
17:37 Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde Ehliyete yeni düzenleme geldi Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde! Ehliyete yeni düzenleme geldi
22:58 Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız’a sahip çıktı Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız'a sahip çıktı
21:00 Arda Güler’e sürpriz talip Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
20:07 Kendi katilini topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış Kendi katilini topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış
19:27 Yeni sezonda olmayacaklar Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti Yeni sezonda olmayacaklar! Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti
19:01 Gazze’yi işgal eden İsrail askerleri hastaneleri doldurdu Gazze'yi işgal eden İsrail askerleri hastaneleri doldurdu
18:38 Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin
17:41 Diyarbakır’da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü Diyarbakır'da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü
17:39 2’si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu 2'si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu
17:35 Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 23:55:43. #1.12#
SON DAKİKA: Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement