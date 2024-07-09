Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

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"Benim sadece faturalarım 40-50 bin TL" diyerek canlı yayında hayat pahalılığında yakındı

Gazeteci Şaban Sevinç ile Gazeteci Buket Aydın arasında canlı yayında tartışma çıktı. Aydın, Şaban Sevinç'e sert tepki göstererek canlı yayını terk etti.

TV100'de "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programına konuk olan Gazeteci Buket Aydın ile Şaban Sevinç arasında tartışma çıktı.

"BEN KREDİ KARTIYLA SAAT ALMADIM"

Şaban Sevinç'in, "CHP delegesi kredi kartı ile saat almaya benzemez" sözlerine tepki gösteren Aydın, "Ben kredi kartıyla saat almadım. Twitter'da sürekli kredi kartı üzerinden, saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Sana elli saattir kim yazıyor mesajları? Seni kim böyle yönlendiriyor. Şov yapma, haddini bil." dedi.

CANLI YAYINI TERK ETTİ

Buket Aydın, konuşmasının devamında, "Bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan. Ben bu yayını terk ediyorum. Ben bu kadar rezil, seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem. Hadsizsin Şaban Sevinç." ifadelerini kullanarak yayını terk etti.