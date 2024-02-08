Çavdır\'da Boşandığı Eşini Öldüren Şahıs Yakalandı

Sabah saatlerinde Burdur'un Çavdır ilçesinde boşandığı eski eşini önce tüfekle vurup sonra bıçaklayarak öldürüp kayıplara karışan şahsın Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı dağ evine yapılan operasyonda kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirildi. Şahsa yardım eden 5 şahıs ile birlikte gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Sabah saatlerinde Burdur'un Çavdır ilçesinde gerçekleşen cinayet ile ilgili olarak Burdur Valiliği tarafından resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "08 Şubat günü 08.30 sıralarında Çavdır ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir otelde konaklayan Özlem Şımarık isimli şahıs, 14 Ocak tarihinde boşandığı T.Y. isimli şahıs tarafından kaldığı otel odasında tüfekle ve bıçakla yaralandı kaldırıldığı Çavdır Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Meydana gelen kasten öldürme suçuyla ilgili, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan firari şahsın ve kaçmasına yardım eden şahısların yakalanmasına yönelik, Emniyet ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde T.Y isimli şüpheli şahıs Denizli'nin Çameli ilçe merkezinde bulunan bir bağ evinde olduğunun tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda dağlık alana kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
Olayda kullanılan suç aleti tüfek ve bıçak şahısla birlikte ele geçirildi. Ayrıca şüpheli şahsın kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 5 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı" denildi. - BURDUR
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çavdır'da Boşandığı Eşini Öldüren Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?