Çayırova'da Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çayırova'da Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarparak takla atan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi de kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

14.06.2024 07:47
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bariyerlere çaprarak takla atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza gece 01.00 sıralarında Çayırova Bağlantı Yolu D-100 kara yolu istikametinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 35 AGB 557 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı. Ardından takla atan otomobili gören vatandaşlar, 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobildeki Ö.B. ve S.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırılan H.K. da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından S.A. ve Ö.B.'nin cenazeleri Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafik bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çayırova'da Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çayırova'da Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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