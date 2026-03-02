Çekmeköy'de Bıçaklı Saldırı: Öğretmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Çekmeköy'de Bıçaklı Saldırı: Öğretmen Hayatını Kaybetti

Çekmeköy'de Bıçaklı Saldırı: Öğretmen Hayatını Kaybetti
02.03.2026 21:39
Çekmeköy\'de Bıçaklı Saldırı: Öğretmen Hayatını Kaybetti
Öğretmen Fatmanur Çelik, bıçakla saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırgan daha önce sorunlu.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde lisede uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin geçtiğimiz yıl saldırgan hakkında "Can güvenliğimiz yok" dediği ortaya çıktı.

Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre 17 yaşındaki F.S.B., babası tarafından iki gün önce Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden çıkarıldı. Hastaneden çıkan şüpheli, iddiaya göre okulun ders programını kontrol ederek, hedef aldığı öğretmenin hangi saatte hangi sınıfta olduğunu öğrenip, buna göre plan yaptı. Sabah saatlerinde okula gelen F.S.B. doğrudan sınıfa yöneldi. Saat 11.00 sıralarında sınıfa giren saldırgan, ilk olarak öğretmen Fatmanur Çelik'e bıçakla saldırdı. Sınıfta yaşanan panik sırasında araya girmeye çalışan 15 yaşındaki öğrenci S.K.'nin de bıçaklandığı ve öğretmen Z.A.'nın omzundan yaralandığı öğrenildi. Saldırı sırasında öğretmenin okulun rehberlik öğretmeni tarafından güvenli bir alana alındığı, şüphelinin ise kapıyı açmaya çalıştığı ifade edildi. İhbar üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırgan F.S.B. polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Ağır yaralanan öğretmen Fatmanur Çelik kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, S.K. adlı öğrenci ve öğretmen Z.A.'nın durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin geçtiğimiz yıl okulda başka bir kavgaya karıştığı, hayatını kaybeden öğretmen Fatmanur Çelik'in daha önce yapılan bir disiplin kurulu toplantısında saldırgan hakkında "Can güvenliğimiz yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Çekmeköy, Şiddet, Son Dakika

Çekmeköy'de Bıçaklı Saldırı: Öğretmen Hayatını Kaybetti
