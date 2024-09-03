Çekmeköy\'de İki Araç Kaza Yaptı, Bir Otomobil Yandı

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Yağmurdan korunmak için balkonun altında duran iki kişiye ateş açıldı: Bir ölü

Çekmeköy'de çarpışan iki araçtan birisi yandı

İSTANBUL - Çekmeköy'de ara sokağa kontrolsüz çıkan iki otomobil kaza yaptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle bir araç yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, İstanbul Çekmeköy Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi, Kubilay Caddesi üzerinde saat 23.50 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, M.K. hakimiyetindeki 34 MEF 58 plakalı araç ile Y.K. kontrolündeki Ford marka 34 FV 4460 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı. Kazanın ardından çarpışmanın etkisiyle M.K.'nın kullandığı otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.