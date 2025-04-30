Cem Aydın'ın Duruşması 20 Haziran'a Ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sosyal medyada paylaştığı video nedeniyle hakkında açılan davanın bir sonraki celsesi 20 Haziran'a ertelendi. Aydın hakkında verilen imza tedbiri kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağının ise devamına karar verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin paylaştığı video nedeniyle hakkında dava açılmıştı. Açılan dava bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Marmara Kapalı Cezaevi duruşma salonunda görüldü. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra çok sayıda CHP'li milletvekili takip etti.

Aydın, duruşmada verdiği ifadesinde, "Bu ülkede geçmişte de gençler yargılandı. Bu salonlar şüphesiz tarihe geçen savunmalara tanıklık etmiştir. Bir tanesine değinmek gerekirse, o savunma şöyle başlıyordu, 'İddianameye karşı diyeceklerim mevcuttur.' Böyle başlamak isterdim ancak benim iddianameye karşı diyecek bir şeyim yok. Çünkü ortada bir suç yok" dedi.

Duruşma sırasında sırayla söz alan Aydın'ın avukatları, beraat ve uygulanan adli kontrolün kaldırılmasını talep etti.

Duruşma sırasında tartışma

Salonda Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır söz aldığı sırada yaptığı konuşmaya CHP'li Milletvekili Engin Altay'ın müdahale etmesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya CHP Genel Başkanı Özel de katıldı. Duruşmaya ara verildi.

Duruşma 20 Haziran'a ertelendi

Verilen aranın ardından mahkeme tarafından Cem Aydın hakkında savunması aldığı için hafta 3 gün uygulanan imza tedbirinin kaldırılması, yurt dışına çıkış yasağının ise devamına, duruşmanın ise 20 Haziran saat 10.00'a ertelenmesine karar verildi. - İSTANBUL