Cengiz Akkurt\'un Cinayeti Davası Devam Ediyor

26.03.2026 12:46  Güncelleme: 12:50
Gaziantep'te 5 çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Akkurt'un sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davada 3'üncü duruşma görüldü.

Gaziantep'te 5 çocuk babası fabrika işçisi CengizAkkurt'un sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin dava Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, sanıklar Uğur K., Muhammet Enes K., sanık avukatları, maktul aile, maktul aile avukatları ve tanıklar hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Muhammet Enes K., "İşime gidemiyorum. Maddi açıdan zor durumdayım. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanık Uğur K., adalete güvendiğini söyledi.

"Maktul beni taciz ediyordu"

Tanık olarak dinlenen Melisa Sakine A., "Maktul benim akrabam. Ben 4. sınıfa gidiyordum. Maktul beni taciz ediyordu. Daha sonra olanları okuldaki rehber öğretmenime anlattım. Ailem ile birlikte karakola gidip şikayetçi oldum. Ancak akraba olduğumuz için şikayeti geri aldım. Daha maktul tarafından tecavüze uğradım. Daha sonra nişanlandım. Nişanlıma hiçbir şeyi anlatmadım. Fakat maktul tacizlerine devam etti. Ben de nişanlıma bu durumu anlattım. Fakat nişanlım onu öldürmeyecekti. Onu uyarmak istedi. Maktul onu dinlemedi. Nişanlımın amacı öldürmek değildi" dedi.

Savcılık mütalaasında, sanıkların her biri yönünden ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamı talep edildi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde, 8 Şubat akşamı sokakta yürüyen 5 çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Akkurt (53), pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Akkurt, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların kaçışta ikiz plakalı araç kullandıkları ve olay sonrası aracın jant kapaklarını değiştirdikleri tespit edildi. Yapılan aramalarda saldırıda kullanılan av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darphane’den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama
Bursa’da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı İşte ifadesi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı! İşte ifadesi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
Kartal’da 6’ncı kattan düşen hemşire öldü doktor sevgilisi gözaltına alındı Kartal'da 6'ncı kattan düşen hemşire öldü; doktor sevgilisi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Fikret Orman’dan ilk görüntü Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Fikret Orman'dan ilk görüntü

12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:58
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
11:25
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
