Cengiz Akkurt\'un Cinayeti Davası Devam Ediyor

Gaziantep'te 5 çocuk babası fabrika işçisi CengizAkkurt'un sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin dava Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, sanıklar Uğur K., Muhammet Enes K., sanık avukatları, maktul aile, maktul aile avukatları ve tanıklar hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Muhammet Enes K., "İşime gidemiyorum. Maddi açıdan zor durumdayım. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanık Uğur K., adalete güvendiğini söyledi.

"Maktul beni taciz ediyordu"

Tanık olarak dinlenen Melisa Sakine A., "Maktul benim akrabam. Ben 4. sınıfa gidiyordum. Maktul beni taciz ediyordu. Daha sonra olanları okuldaki rehber öğretmenime anlattım. Ailem ile birlikte karakola gidip şikayetçi oldum. Ancak akraba olduğumuz için şikayeti geri aldım. Daha maktul tarafından tecavüze uğradım. Daha sonra nişanlandım. Nişanlıma hiçbir şeyi anlatmadım. Fakat maktul tacizlerine devam etti. Ben de nişanlıma bu durumu anlattım. Fakat nişanlım onu öldürmeyecekti. Onu uyarmak istedi. Maktul onu dinlemedi. Nişanlımın amacı öldürmek değildi" dedi.

Savcılık mütalaasında, sanıkların her biri yönünden ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamı talep edildi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde, 8 Şubat akşamı sokakta yürüyen 5 çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Akkurt (53), pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Akkurt, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların kaçışta ikiz plakalı araç kullandıkları ve olay sonrası aracın jant kapaklarını değiştirdikleri tespit edildi. Yapılan aramalarda saldırıda kullanılan av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - GAZİANTEP