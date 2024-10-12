Cesetleri parçalayıp pişirdi, nedeni daha da korkunç

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Bu kez fena geliyor! Meteoroloji çok net uyardı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde bir kadının insan vücudunu parçalarını tencerede pişirdiği iddia edildi. İsmi açıklanmayan adam, sevgilisi Torilena May Fields ve kız arkadaşının annesi Trudy Fields'in kendisine büyü yaptığını iddia etti. Polise ifade veren adam, evde korkunç bir bulguyla karşılaştıktan sonra polise haber verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde yaşayan Torilena May Fields ve annesi Trudy Fields, cinayet ve ceset parçalarını kötüye kullanma suçlamalarıyla tutuklandı.

Louisville Courier Journal'ın elde ettiği tutuklama tutanağında Kentucky Eyalet Polisi Polis Memuru David Jones, "Ekipler olay yerine geldiğinde arka bahçede ölü bir kadın buldu. Aynı zamanda cesedin yanında kanlı eşyalar ile çimenlerde sürüklenmeye bağlı kan izleri vardı" dedi. Yetkililere göre, arama emriyle polisler Torilena'yı evden çıkardı ve onu kanlar içinde buldu. Mahkeme kayıtlarına göre, araştırmacılar mutfakta vücut parçalarının bulunduğu paslanmaz çelik bir tencere buldular ve tencerenin hâlâ sıcak olduğu belirtildi.

Torilena, eyalet polisine göre bir cesedin kötüye kullanımı, fiziksel delillerle oynama ve hükümet operasyonlarını engelleme suçlamalarıyla tutuklandı.