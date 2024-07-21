Çeşme'de hırsızlık yapan turist, iş yeri sahibine mail atıp özür diledi... Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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Çeşme'de hırsızlık yapan turist, iş yeri sahibine mail atıp özür diledi... Hırsızlık anları kamerada

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İzmir'in Çeşme ilçesinde elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan Avustralyalı turist, daha sonra pişman olarak çaldığı elbisenin parasını gönderdi. Turist, iş yeri sahibine mail atarak pişmanlığını ve 'evrenden intikam almak için' elbise çaldığını belirtti.

21.07.2024 08:08
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Çeşme'de hırsızlık yapan turist, iş yeri sahibine mail atıp özür diledi... Hırsızlık anları kamerada

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan Avustralyalı turist, daha sonra pişman olarak çaldığı elbisenin parasını gönderdi. Pişman olduğunu hırsızlık yaptığı iş yeri sahibine maille belirten turist, 'Evrenden intikam almak için' elbise çaldığını söyledi.

Olay geçtiğimiz günlerde Çeşme'nin turistik beldesi Alaçatı'da meydana geldi. Bir elbise dükkanına giren ve Avustralya uyruklu olduğu öğrenilen kadın, elbiseleri önce kontrol etti ve daha sonra gözüne kestirdiği bir elbiseyi çantasına atarak dükkandan çıktı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Pişman oldu parasını gönderdi

Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Avustralyalı turist, pişman olarak çaldığı elbisenin parasını iş yeri sahibine gönderdi. Tatiline Yunanistan'ın Santorini Adası'nda devam ettiğini söyleyen turist, İngilizce olarak "Eğer kabul edersen işleri düzeltmek istiyorum. Çok utanıyorum. Teşekkür ederim" yazılı mail attı.

Evrenden intikam almak istemiş

Öte yandan Avustralyalı turist, Alaçatı'da kötü anlar yaşadığını ve evrenden intikam almak için elbise çaldığını söyleyen maili de iş yeri sahibine gönderdi.

Çeşme\'de hırsızlık yapan turist, iş yeri sahibine mail atıp özür diledi... Hırsızlık anları kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'de hırsızlık yapan turist, iş yeri sahibine mail atıp özür diledi... Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

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