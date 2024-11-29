Çeşme'de Kız Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga - Son Dakika
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Çeşme'de Kız Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga

Çeşme\'de Kız Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga

İzmir'in Çeşme ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 genç hayatını kaybetti.

29.11.2024 08:46
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 3 genç yaşamını yitirmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden gençlerin kendilerine atılan konuma gittikleri ve burada araç içerisinde başlarından tabancayla vurularak öldürüldükleri, yaralı 1 kişinin ise araçtan inip kaçarken vurulduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çeşme ilçesi Fahrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine yanında iki arkadaşı da bulunan taraflardan B.B., üzerindeki tabancayla karşı taraftaki 4 kişiye ateş etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni hayatını kaybetti, A.M., isimli şahıs ise yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı şahıs, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından şüpheli B.B., hızla bölgeden kaçarken, yanında bulunan 2 arkadaşı ise polis ekiplerince gözaltına alındı. B.B.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Çağırıldıkları konumda başlarından vurularak öldürülmüşler

Çeşme'de yaşanan korkunç olayın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Azad Demir, Abdurrahim Doğan, Mehmet Sait Medeni ve A.M.'nin kendilerine atılan konum üzerine Cakabey Anıtı mevkiine gelerek B.B. ve yanındaki iki arkadaşı ile buluştu. Burada iki grup, araç içerisinde kız meselesi yüzünden tartışma yaşarken, B.B.'nin üzerinde bulunan tabancayla Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni'yi başlarından vurarak öldürdü. Bu esnada araçtan inerek kaçan A.M.'yi de açtığı ateş sonucu bacağından yaraladı.

Cenazeler adli tıpa getirildi

Öte yandan, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Morgundan alınan 3 gencin cenazesi, cenaze aracı ile polis ekiplerinin aldığı tedbirler kapsamında otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi. Konuyla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'de Kız Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga - Son Dakika

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