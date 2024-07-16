Çeşme'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Çeşme'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybedenlerden Mine Elmas'ın yangın esnasında çektiği kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Elmas'ın, evlerinin yanmakta olduğunu ve kaçmaya çalıştıklarını söylediği duyuluyor. Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından ailelere teslim edilecek.

16.07.2024 11:44
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İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz ile oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve yeğeni Mine Elmas (35) hayatlarını kaybetmişti. Mine Elmas'ın yangın esnasında çekmiş olduğu kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Elmas'ın, "Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var" dediği duyuluyor.

Yangın, dün saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede bulunan bir evde vatandaşlar hızar makinesi ile çalışma yaparken alevler otluk ve ardından ormanlık alana sıçramıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edilmişti.

Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınmıştı. Yapılan saha çalışmalarında kanser hastası 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz, oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve babanın kız kardeşinin kızı olan yeğeni Mine Elmas'ın (35) cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Hilmi Coşkunöz'ün de tedavi gören babasına refakat ettiği esnada hastanede kalırken mikrop kaptığı ve 2 gün önce hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Yangın esnasında çektiği son video yürek yaktı: "Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var"

Ölen 2 çocuk annesi ve kalp hastası Mine Elmas'ın korku dolu yangın anlarında çekmiş olduğu son video ortaya çıktı. Görüntülerde Elmas'ın, "Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var" dediği duyuluyor. Ayrıca Elmas'ın yangın esnasında hem kendi çocuğu hem de Hilmi Coşkunöz'ün çocuğu ile eşi Simay'ın alandan çıkmasına yardım ettiği, son olarak baba oğula yardıma gittiği ve bu sırada alevlerin ortasında kaldığı belirtildi.

Eşi Simay yangında bacaklarından yaralandı

Öte yandan, aileler İzmir Adli Tıp Kurumu önünde cenaze işlemlerinin tamamlanması için bekleyişlerini sürdürüyor. Cenazelerin otopsi işlemlerinin ardından ailelere teslim edileceği aktarılırken, 3 cenazenin de Buca Adatepe Cami'nde ikindi namazını müteakip toprağa verileceği öğrenildi. Ayrıca, yangında eşini kaybeden ve adli tıp kurumu önünde bekleyen Simay Coşkunöz'ün de bacaklarında yanıklar olduğu görüldü.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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